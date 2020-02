Nicola Zingaretti: "Condivido le preoccupazioni di Conte"

Nella sfida aperta Matteo Renzi e il premier Giuseppe Conte, il segretario del Partito Democratico, per ovvi motivi, sta con Conte e condivide le preoccupazioni del premier.

Oggi, a poche ore dal CdM, Zingaretti ha parlato in modo molto chiaro:

Zingaretti, però, ha voluto smentire che la crisi sia ormai dietro l'angolo:

Non siamo in presenza di una crisi che nessuno ha dichiarato, Conte ha chiesto a tutti un atto di chiarezza. È evidente che questo governo coincide con la fine della legislatura ma non credo siamo in questa situazione.