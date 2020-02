Prescrizione, il Cdm dà il via libera alla riforma del processo penale

Di redazione Blogo.it giovedì 13 febbraio 2020

Il Consiglio dei Ministri si è chiuso in tarda serata col via libera alla riforma del processo penale. Assenti i due ministri di Italia Viva.

Il Consiglio dei Ministri, partito in ritardo rispetto all'orario di convocazione a causa delle tensioni con Italia Viva di Matteo Renzi, si è chiuso in tarda serata col via libera alla riforma del processo penale.

Nonostante l'assenza dei ministri di Italia Viva, Elena Bonetti (Pari opportunità e famiglia) e Teresa Bellanova (Politiche agricole alimentari e forestali), il CdM ha raggiunto l'accordo sul lodo Conte bis in materia di prescrizione e il via libera alla riforma del processo penale è arrivato.

Negli stessi momenti in cui il CdM si avviava verso la conclusione, Matteo Renzi era ospite a Dritto e Rovescio di Paolo del Debbio su Rete 4 e dopo è corso su Facebook per un ulteriore commento dopo questa giornata di altissima tensione:





Finito adesso da Del Debbio, tranquillo e rilassato come sempre, più di sempre. E dire che oggi tanti mi insultano sulla prescrizione. Come mi insultavano sugli 80€, sui diritti civili, sull’Imu prima casa, sul canone in bolletta, sul superammortamento, sul dopo di noi. O più recentemente sul PIL azzerato dai populisti, sul bloccare l’aumento Iva o sul mandare a casa Salvini. Sono abituato: chi mi insulta non guarda la sostanza ma giudica sulla base di un pregiudizio. Di un’antipatia. Ma io rispondo con un sorriso grande

E sui temi di merito, come sul reddito di cittadinanza e sulla crescita, noi non molliamo. Col sorriso sulle labbra, con la civiltà degli argomenti non cediamo. Se altri vogliono diventare populisti facciano pure. Se gli ex riformisti vogliono morire grillini va benissimo. Se qualcuno vuol fare la ruota di scorta senza incidere, che si accomodi. Ma chi vuole stare con noi sappia che noi siamo alleati, non sudditi.