Renzi: "Governo Conte Ter senza di noi? Si accomodino. Noi pensiamo all’Italia"

Di Redazione Blogo.it venerdì 14 febbraio 2020

Prescrizione, Renzi: "Questa è una battaglia culturale e non molleremo, il Pd ha scelto di seguire i grillini, noi seguiamo avvocati e magistrati"

È sempre battaglia aperta nella maggioranza sulla prescrizione. Italia Viva, cui la crociata contro la riforma sta dando indubbiamente visibilità, tira ancora la corda. Matteo Renzi evidentemente è convinto che non si spezzerà. Per l’ex premier il lodo Conte sulla prescrizione, che la blocca solo in caso di doppia condanna, presenta profili di incostituzionalità quindi: "Cercheremo di cambiarlo in Parlamento prima che venga bocciato dalla Corte Costituzionale come successo con la legge Bonafede". Il riferimento è alla cosiddetta Spazzacorrotti giudicata non retroattiva.

Secondo Renzi "questa è una battaglia culturale e non molleremo: il Pd ha scelto di seguire i grillini, noi seguiamo gente competente in materia come avvocati e magistrati". L’attacco al governo non risparmia il suo ex partito: "Pd e Cinque Stelle hanno la stessa posizione sulla giustizia. Pur di fare un'alleanza strategica i dem rinunciano al garantismo. Noi invece no: noi non accetteremo mai il giustizialismo che è la forma peggiore di populismo" scrive Renzi su Facebook.