Renzi: “Noi stiamo con Macron. Servono leader che guardino al futuro, non solo al giorno dopo”

venerdì 14 febbraio 2020

Il post di Matteo Renzi sulla visita di macro ai ghiacciai del Monte Bianco.

Matteo Renzi coglie spesso le occasioni che gli si presentano per manifestare la sua vicinanza a Emmanuel Macron, il Presidente della Francia. Non è un mistero, infatti, che tragga grande ispirazione dell’inquilino dell’Eliseo, lo ha detto più volte e, di fatto, lo ha voluto emulare uscendo dal PD per fondare Italia Viva.

Oggi Renzi ha manifestato la sua ammirazione per Macron per come affronta il tema dei cambiamenti climatici e, pubblicando una foto del Presidente francese sui ghiacciai del Monte Bianco, ha scritto:

“Macron che va sui ghiacciai del Monte Bianco a sottolineare l’urgenza della grande battaglia sul climate change fa una cosa giusta. Noi siamo con lui e con tutti quelli che hanno a cuore il futuro del Pianeta. Senza ideologia, ma concretamente”

Poi ha concluso con una frase di apprezzamento a Macron come leader: