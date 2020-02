Rai multata da Agcom per 1,5 milioni: violati principi di indipendenza, imparzialità e pluralismo

Di redazione Blogo.it venerdì 14 febbraio 2020

Il Pd chiede le dimissioni dell’Ad Salini e di tutti i vertici.

L’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom) ha multato la Rai infliggendole una pesante sanzione di 1,5 milioni per aver violato i principi di indipendenza, imparzialità e pluralismo. In particolare, il Consiglio dell’Agcom ha accertato, con due diverse delibere, delle violazioni degli obblighi di contratto di servizio da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Una delle due delibere è relativa alla vendita di spazi pubblicitari. L’Agcom ha così diffidato la concessionaria pubblica "affinché elimini, nella vigenza del contratto di servizio 2018-2022, le violazioni e gli effetti delle infrazioni accertate, adottando specifiche misure volte a garantire il rispetto degli obblighi e a evitare il ripetersi delle violazioni in futuro, richiamando l’importanza della responsabilità editoriale pubblica della concessionaria".

Nella nota Agcom spiega ancora:

"Nella vigilanza della missione di servizio pubblico non sono le singole fattispecie, su cui la società ha spesso messo in atto azioni ripristinatorie o correttive, a rilevare ma l'effetto che tali condotte hanno generato e potrebbero generare sui valori della collettività e i diritti dei cittadini, nonché sul valore di utilità pubblica e sociale del canone del servizio della concessionaria"

Inoltre viene sottolineato anche il mancato rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza, in relazione al pricing effettivamente praticato, dalla concessionaria, nella vendita degli spazi pubblicitari. La sanzione è stata irrogata con il voto contrario del commissario Mario Morcellini e l'astensione del commissario Francesco Posteraro, in ragione dell'ampiezza e della durata delle infrazioni, ma tenendo conto di alcune iniziative ripristinatorie.

Sono immediatamente arrivate le reazioni dal mondo della politica. Andrea Orlando, vicesegretario del PD, ha scritto senza mezzi termini su Twitter:

"La pronuncia (e multa)di Agcom sulla Rai dice cose chiare e gravi. Se si aggiunge la trasferta sanremese il quadro è completo. Cambiare e cambiare velocemente è l’unica via"

Michele Anzaldi di Italia Viva, segretario della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ha scritto su Facebook: