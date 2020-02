Caso Zaki, la madre di Giulio Regeni: "Di Maio vergognoso"

Di Redazione Blogo.it venerdì 14 febbraio 2020

La madre e il padre di Giulio Regeni hanno sottolineato l'incoerenza di Di Maio

"Andate a vedere che cosa ha detto Di Maio nel 2016 su Giulio quando era all'opposizione e che cosa dice in questi giorni da ministro su Zaky. È vergognoso". Queste le parole pronunciate da Paola Deffendi, madre di Giulio Regeni, alla presentazione del libro 'Giulio fa cose' scritto da lei stessa insieme al marito Claudio in collaborazione con l'avvocato Alessandra Ballerini.

La madre di Regeni ha fatto chiaramente riferimento all'atteggiamento remissivo del Governo italiano nei confronti dell'Egitto che, ad oltre 4 anni dalla morte del giovane dottorando, non si è mai adoperato per far emergere la verità.

Di Maio quando era all'opposizione fu molto critico nei confronti del Governo mentre oggi, secondo la signora Deffendi, "fa parte della serie di chi entra nei 'palazzi', cammina sui tappeti rossi, e cambia". Queste parole sono una chiara risposta alla presa di posizione del Ministro degli Esteri che ha così commentato le richieste di richiamare l'ambasciatore italiano a Il Cairo: "Se si vogliono difendere i diritti umani e si vuole la verità su Giulio Regeni non si può prescindere da una relazione con l’Egitto".

Claudio, il padre di Giulio, ha parlato dopo la moglie ed ha rincarato la dose: "La resistenza della politica italiana nella ricerca di verità su Giulio la sentiamo, se è stato rimandato al Cairo l'ambasciatore è proprio perché ci sono gli interessi dell'Italia nei confronti dell'Egitto, aspetti economici, investimenti, giacimenti e turismo".

E infine: "Si è messa da parte la verità e la giustizia, l'ambasciatore non viene richiamato, cosa che stiamo chiedendo da tempo, il Governo egiziano non sta rispondendo alla rogatoria, quindi c'è una debolezza della politica italiana che non ci aiuta. Ci sono delle persone che ci sono vicine, il presidente della Camera Roberto Fico ci è molto vicino e siamo molto grati a queste persone, però manca il passo decisivo, il mettere davanti al Governo egiziano una posizione ferma, il nostro Governo è un po' ballerino su da che parte stare".