Di Battista: “I vitalizi uno dei tanti stomachevoli privilegi del sistema”

Di redazione Blogo.it sabato 15 febbraio 2020

Uno dei leader del M5S torna sull’argomento vitalizi, ma non partecipa alla manifestazione di oggi nella Capitale.

Il MoVimento 5 Stelle oggi pomeriggio scende in piazza per manifestare contro i vitalizi agli ex parlamentari, una delle sue storiche battaglie che sembrava vinta e invece non lo è ancora completamente a causa dei ricorsi che hanno trovato accoglimento.

Uno dei leader dei pentastellati, Alessandro Di Battista, non sarà presente in Piazza Santi Apostoli oggi, ma da lontano fa sentire la sua voce. Si trova infatti in Iran per uno dei suoi viaggi, ma è stato interpellato dall’Adnkronos e all’agenzia di informazione ha detto:

“La vergognosa difesa dei vitalizi dimostra una cosa. Che certe battaglie, sacrosante, si possono vincere esclusivamente con il supporto e la partecipazione popolare”

Poi ha aggiunto: