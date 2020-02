Palazzo Chigi: "Conte non è alla ricerca di nuove maggioranze"

Di redazione Blogo.it domenica 16 febbraio 2020

Giuseppe Conte non è alla ricerca di nuove maggioranze per proseguire la sua esperienza di governo: Palazzo Chigi smentisce le voci giornalistiche

Palazzo Chigi precisa con una nota che le voci circolate in questi ultimi giorni secondo cui il premier Giuseppe Conte sia alla ricerca di una nuova maggioranza siano infondate. “Si chiarisce - si legge - che il presidente non è alla ricerca di altre maggioranze diverse da quella che attualmente sostengono il governo”. Il no di Italia Viva alla riforma della prescrizione pone la maggioranza di governo in una situazione di difficoltà soprattutto al Senato, ma la presidenza del Consiglio smentisce che Conte sia al lavoro per sostituire a livello numerico i “renziani”.

Il fastidio del Quirinale per i virgolettati dei giornali

“Conte - continua la nota di Palazzo Chigi - è impegnato con i tavoli di lavoro per l’agenda di governo 2023, tavoli a cui partecipano tutte le forze di maggioranza, IV inclusa. L’unico pensiero del presidente è rilanciare l’azione di governo per far partire le tante riforme che il Paese aspetta”. Si spiega così, dunque, la visita di ieri al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Quirinale stesso, infatti, esprime pubblicamente contrarietà nei confronti dei virgolettati apparsi su alcuni quotidiani e attribuiti “abusivamente” al capo dello Stato in merito alla situazione politica attuale. Dal Colle fanno sapere che quello di ieri sia stato uno dei tanti incontri che avvengono di frequente tra il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio.