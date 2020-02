Salvini: "Pazzesco smantellare i decreti Sicurezza"

Di Redazione Blogo.it lunedì 17 febbraio 2020

Matteo Salvini non ci sta allo smantellamento dei decreti Sicurezza e attacca la maggioranza di governo tramite un post su Facebook

Matteo Salvini commenta gli articoli di giornale secondo cui la maggioranza di governo sia vicina ad un’intesa per lo smantellamento dei decreti Sicurezza. "Pazzesco - scrive il leader della Lega su Facebook - Con tutti i problemi che ci sono in Italia, qual è la loro priorità? Smantellare i decreti sicurezza". L’ex ministro dell’Interno, attaccando il governo Conte bis, elenca i successi ottenuti con quelle leggi da lui fortemente volute e votate da una parte dell’attuale maggioranza: "Più protezioni 'umanitarie', tempi più rapidi per dare la cittadinanza, stop alle multe per le Ong, stop alla confisca delle navi. Pensano di fare un dispetto a Salvini, fanno solo il male del Paese".