La ministra Bellanova (Italia Viva): "PD si sta consegnando a populismo del M5S"

Di redazione Blogo.it lunedì 17 febbraio 2020

Acque costantemente agitate nella maggioranza di governo: stavolta tocca al ministro per l'Agricoltura attaccare gli alleati PD e M5S

Non passa giorno senza che ci sia fuoco incrociato all’interno della maggioranza di governo. Italia Viva di Matteo Renzi è sempre più distante dalle posizioni di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e nonostante le smentite da parte di Palazzo Chigi, se non troverà numeri alternativi, Giuseppe Conte potrebbe presto trovarsi senza maggioranza.

La conferma arriva indirettamente dal ministro dell’Agricoltura, la renziana Teresa Bellanova, che attacca senza mezzi termini gli alleati: "Questo è un governo dove il PD si è molto appiattito sulle posizioni del M5s: il Partito Democratico si sta consegnando a un populismo che francamente non credo farà bene a questo Paese". Italia Viva sta cercando lo scontro definitivo per uscire dalla maggioranza e riportare il Paese alle urne con il rischio che il neonato partito di Renzi vada in frantumi prima del tempo?