Patrick Zaki, Saviano: "Diamogli la cittadinanza italiana"

Di Redazione Blogo.it lunedì 17 febbraio 2020

Roberto Saviano lancia un appello: concediamo la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Intanto una delegazione di senatori Dem chiedono una missione in Egitto.

Continuano le mobilitazioni in Italia per il caso di Patrick Zaki, il giovane ricercatore egiziano dell'Università di Bologna arrestato in Egitto il 7 febbraio dopo esser atterrato al Cairo per trascorrere qualche giorno di vacanza coi suoi cari.

Oggi pomeriggio Bologna è scesa in strada in un corteo per chiedere all'Egitto la liberazione del giovane e nelle stesse ore lo scrittore Roberto Saviano ha lanciato un appello alle istituzioni italiane: dare la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, così da rendere più forte l'intervento del governo italiano.

Diamo la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, incarcerato in Egitto a causa delle sue idee. L’Italia deve tutelarlo affinché possa tornare a Bologna, nella sua università, tra i suoi amici e colleghi, nel Paese che già l’ha accolto e che non vede l’ora di riabbracciarlo.

L’Italia deve tutelarlo affinché possa tornare a Bologna, nella sua università, tra i suoi amici e colleghi, nel Paese che già l’ha accolto e che non vede l’ora di riabbracciarlo. pic.twitter.com/I0eKIFPlAA — Roberto Saviano (@robertosaviano) February 17, 2020

Il parlamento egiziano nei giorni scorsi aveva definito inaccettabili le ingerenze del governo italiano nel caso di Zaki, ma le cose potrebbero cambiare se Zaki fosse un cittadino italiano. Va da sé che si tratta di un appello e dai membri del governo non sono ancora arrivate dichiarazioni a tal proposito.

Intanto un gruppo di senatori del Partito Democratico guidati da Monica Cirinnà ha chiesto ufficialmente alla Presidente del Senato Elisabetta Casellati una missione in Egitto per andare a verificare di persona le condizioni in cui si trova il giovane detenuto: