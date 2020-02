Marattin (Italia Viva): “Le condizioni per andare avanti nel governo devono essere verificate”

Di redazione Blogo.it martedì 18 febbraio 2020

In una intervista al Foglio Luigi Marattin fa capire che lo scontro con il governo è in atto su molteplici punti…

Luigi Marattin di Italia Viva ha rilasciato un’intervista al Foglio e ha spiegato che, nonostante il tema prescrizione sia stato per ora rimandato, ci sono ancora in atto molte discussioni in seno al governo Conte 2 e la posizione delle donne e gli uomini di Matteo Renzi è ancora molto in bilico.

Marattin non ha nascosto di avere qualche dubbio a causa della “fate disomogeneità culturale, prima che politica, all’interno della coalizione di governo” e ha detto:

“È ovvio che ti viene il dubbio che sia questo l’assetto ideale per fare quelle scelte forti che servono al Paese”

Quando gli è stato chiesto perché Italia Viva non esce dalla maggioranza, Marattin ha risposto:

“Noi ancora ci crediamo, ma l’esistenza delle condizioni per andare avanti devono essere verificate nei prossimi giorni”

E ha aggiunto:

“Qualche giorno fa il Premier ha detto che siamo una forza di opposizione arrogante e maleducata, e domenica il principale teorico politico del Pd zingarettiano ha detto che è già pronta una maggioranza senza di noi. Secondo lei non c’è bisogno di un chiarimento? Mica per esorcizzare questo o quell’esito: noi siamo serafici come non mai. Però bisogna verificare se questa esperienza può proseguire o meno”

Marattin ha poi elencato tutti i dubbi che ci sono ora tra le varie forze che compongono la maggioranza:

“Che si fa su prescrizione e Autostrada, temi niente affatto risolti ma solo rimandati? E quali saranno le priorità della legge di bilancio 2021? Ricordo che il Def va scritto entro il 10 aprile. E su acqua pubblica e chiusure domenicali dobbiamo aspettarci lo stesso atteggiamento acchiappa-slogan da parte del M5S? Il family act può finalmente partire o dobbiamo ancora perdere tempo?”

Marattin ha poi confermato le sue critiche al Reddito di Cittadinanza e Quota 100 e ha detto che, dal punto di vista del programma economico, Italia Shock di Italia Viva sarà presentato giovedì prossimo in una conferenza stampa. Quando gli si è fatto notare che non sono in pochi a pensare che Italia Viva sarebbe più in sintonia con la destra, Marattin si è un po’ inalberato e ha risposto: