Renzi: “Loro possono rinunciare ai nostri voti, ma noi non rinunciamo alle nostre idee”

Matteo Renzi oggi ha scritto un lungo sfogo sui suoi canali social che da una parte attacca gli opinionisti che, sui giornali e in tv, dicono che il suo partito, Italia Viva, destabilizza il governo, dall’altra cela qualche minaccia proprio nei confronti dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Minacce che ormai si susseguono quotidianamente. Renzi ha scritto:

Poi è entrato più nel dettaglio:

“Parliamo di giustizia, di come garantire i diritti dei cittadini, di quanto sia cruciale evitare l’aumento dell’IVA vedendo ciò che accade in Giappone, della crescita zero ed in Tv i talk sono pieni di gente che discute di come scio. Le stesse testate che per una settimana hanno scritto ‘Avanti anche senza Renzi, in Parlamento ci sono i numeri’ e hanno passato le veline di Palazzo Chigi adesso che la spallata è fallita dicono: ‘Italia Viva destabilizza’”