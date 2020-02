Liliana Segre riceve il dottorato honoris causa alla Sapienza: “Lo dedico a mio padre”

Presso l’Università La Sapienza di Roma questa mattina è stato conferito il dottorato honoris causa in Storia dell’Europa alla senatrice Liliana Segre, che è stata accolta dal rettore Eugenio Gaudio. Alla cerimonia hanno partecipato anche i ministri dell’Istruzione Lucia Azzolina e dell’Università Gaetano Manfredi e il Capo dello Stato Sergio Mattarella, presenti anche per l'inaugurazione dell'anno accademico.

Durante la sua lectio magistralis, Segre ha toccato i temi a cui tiene di più e ha sottolineato l’importanza dello studio, che per lei “fu fonte di salvezza” perché aiuta a riattaccarsi a “qualcosa che non era dimenticato, che era stato messo da parte”, e a riprendere il proprio posto nel mondo e gli affetti perduti.

La senatrice ha voluto fare una dedica speciale:

“Dedico questo riconoscimento a mio padre l'uomo più importante della mia via ucciso per la colpa di essere nato”

Prima di entrare, Segre ha risposto a qualche domanda dei giornalisti e ha detto che si sentiva emozionata perché per lei è molto bello sentirsi appoggiata da tante persone, poi ha aggiunto:

Per quanto riguarda la sua esperienza da senatrice ha detto:

“Quando sono entrata in Senato l'unica cosa che potevo fare era combattere tutto quello che ha segnato per sempre la mia vita. Non c'è limite all'odio né all'indurre ad odiare, tantissimi possono essere i modi, le ragioni. I ragazzi sono straordinari, hanno la forza della vita e della scelta, è bello insegnare loro a non odiare”