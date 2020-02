Salvini: "Governo tiene fermo il Paese da tre mesi"

Di redazione Blogo.it mercoledì 19 febbraio 2020

Matteo Salvini torna ad attaccare la maggioranza di governo in un’intervista all’emittente radiofonica Radio CRC: "È persino difficile fare opposizione"

Matteo Salvini, impegnato in una sorta di tour elettorale perenne, è stato ospite stamane dell’emittente radiofonica di Napoli Radio CRC. Il leader della Lega ha colto l’occasione per tornare all’attacco della maggioranza: "Sono ormai tre mesi che il Governo è fermo e tiene fermo lo stesso Paese. In queste ore - aggiunge Salvini - è in corso il tema delle intercettazione telefoniche e della prescrizione".

L’ex ministro dell’Interno annuncia immobilismo su tutti i fronti, anche sulle promesse di cancellazione di quei decreti fortemente voluti dal precedente governo. "Il Governo non fa nulla. Decreti sicurezza? È da cinque mesi che annunciano di cancellarli, cambiarli, emetterli, ma in realtà non si fa nulla, l'unica cosa certa è che Renzi attaccherà Conte, che a sua volta verrà attaccato da Zingaretti e qualcuno attaccherà Di Maio". Insomma, l’Italia è governata, secondo il numero uno del Carroccio, da una maggioranza litigiosa e che per queste liti interne non riesce a dare risposte concrete agli italiani.

"Già c'è la crisi economica, la crisi cinese che complica la situazione, tanti commercianti stanno per chiudere, tante famiglie con bambini disabili hanno visto i loro fondi tagliati, è difficile fare anche opposizione", conclude Salvini.

Fico: "Maggioranza dura? Assolutamente sì"

All’ex ministro dell’Interno ha risposto stamane il presidente della Camera, Roberto Fico: intercettato in Transatlatico a Montecitorio, l’esponente del M5S ha dichiarato: "La maggioranza dura? Assolutamente sì".