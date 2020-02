Roma, Virginia Raggi: "Salvini è solo chiacchiere" - VIDEO

Di redazione Blogo.it giovedì 20 febbraio 2020

La sindaca di Roma Virginia Raggi replica all'ultimo attacco frontale del leader della Lega Matteo Salvini, che per l'ennesima volta aveva chiesto le sue dimissioni.

È chiaro ormai da tempo che Matteo Salvini punta a prendersi Roma. Manca ancora un po' alle elezioni nella Capitale, ma il leader della Lega continua periodicamente ad attaccare la sindaca Virginia Raggi puntando a sostituirla, quando verrà il momento, con un candidato di punta della Lega o più in generale del centrodestra.

E la sindaca di Roma non si è mai tirata indietro nel rispondere agli attacchi di Matteo Salvini. Questa mattina non ha fatto eccezione. La prima cittadina, intervenuta ad Ostia per il via libera al Piano di utilizzazione degli arenili, ha lanciato un affondo a Salvini e le tante parole al vento del leader leghista:

Salvini è solo chiacchiere e lungomuro! Questa mattina sono stata a Ostia, nel Municipio X, dove si sta votando la delibera di approvazione definitiva del Pua, il Piano di utilizzazione degli arenili. Sto parlando di quel regolamento molto atteso dai cittadini che prevede il recupero delle spiagge libere, la loro riqualificazione, la valorizzazione degli edifici balneari storici e, soprattutto, l’abbattimento di quello che viene definito il "lungomuro".

Un attacco messo nero su bianco da Virginia Raggi su Facebook:

E mentre noi vogliamo abbattere quello scempio la Lega e il centrodestra sono contro. Se vi ricordate, la settimana scorsa, durante il consiglio del Municipio X, hanno bloccato i lavori dell’Aula in cui si discuteva il Pua, sostenuto, invece, dai nostri consiglieri di maggioranza. Salvini e la Lega Nord vogliono tornare, o rimanere, al passato: al sistema di privilegi concessi a pochi e alla vista del mare nascosta da un muro di cemento.

L'ultimo attacco del leader della Lega nei confronti di Virginia Raggi è recentissimo. Solo ieri Salvini aveva nuovamente invitato la sindaca a dimettersi: "Fai un favore a tutti sindaco Raggi: dimettiti e lascia che siano i cittadini a scegliere qualcuno che sappia salvare questa città dalla rovina. Noi siamo pronti".

