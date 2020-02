Nicola Zingaretti: "Servono meno polemiche e più fatti"

Anche Nicola Zingaretti replica in modo indiretto alla proposta del leader di Italia Viva Matteo Renzi: "Meno polemiche, più fatti".

Dopo Andrea Marcucci è il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ad intervenire nella nuova polemica sollevata dal leader di Italia Viva Matteo Renzi, più polemico che mai in questi giorni e pronto a scatenare una crisi di governo noncurante delle conseguenze.

Zingaretti ha preferito affidare il proprio ragionamento ad un lungo post pubblicato su Facebook, così da pesare e ponderare meglio le parole e far passare il messaggio nel modo più chiaro possibile:

La congiuntura economica resta difficile e le sfide che ci attendono non sono semplici, anche per questo è necessario rilanciare l’innovazione dare nuova concretezza nell’azione di governo. Con meno polemiche e più fatti darsi un orizzonte, un'agenda di provvedimenti condivisi che vogliamo adottare.

Meno polemiche, più fatti. E il riferimento a Matteo Renzi è chiarissimo senza la necessità di citare direttamente il leader di Italia Viva:

La frenesia della battaglia politica non deve in alcun modo distrarci dal cuore dei problemi, dal senso profondo del nostro ruolo e dalle reali necessità delle italiane e degli italiani. Avanti per costruire un’Italia migliore. Non ci sono scuse: serve buon governo. Con una politica utile alle persone.