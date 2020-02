Gentiloni: “L’Europa ci chiede stabilità di governo. Non possiamo perdere tempo in polemiche inutili”

Il Commissario Europeo per l’Economia Paolo Gentiloni questa mattina ha rilasciato un’intervista a Massimo Giannini e Oscar Giannino nel corso della trasmissione radiofonica di Radio Capital “Circo Massimo”. Su quello che sta accadendo attualmente in Italia con l’eterna lite tra Italia Viva e il resto della maggioranza, l’ex Premier ha detto:

Quando Massimo Giannini gli ha fatto notare che il sottinteso sembra essere che Renzi ci sta facendo perdere tempo e gli ha chiesto se è sicuro che non sia in discussione e se il governo può reggere così, con una polemica al giorno, Gentiloni ha risposto:

“No, io dico che l’Europa ci chiede stabilità di governo, e questa non mi pare in discussione… Diciamo che certamente diminuisce la sua spinta propulsiva, ma non mi pare che sia in forse la stabilità nel senso ‘si va a votare, non si va a votare’ e questa eterna discussione. Il punto è che noi dovremmo concentrarci sulle politiche per la crescita, sull’innovazione, sull’ambiente, sul futuro e dovremmo avere un occhio ai rischi del debito, ma non perché ce lo chiede, appunto, il Commissario Gentiloni, che fa anche un po’ strano farmi chiamare Commissario, ma comunque l’esecutivo europeo, ma perché è nell’interesse degli italiani ed è assolutamente, credo, assurdo invece che l’impegno necessario in questa direzione, che pure il governo aveva avviato, si disperda in mille rivoli polemici, ecco, questo credo che sia molto indicativo”