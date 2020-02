Conte: “Renzi? La mia porta è sempre aperta. Sarebbe improprio se io cercassi un’altra maggioranza”

Il Premier Giuseppe Conte oggi, prima di partecipare al Consiglio europeo straordinario a Bruxelles, si è fermato davanti ai giornalisti italiani per rispondere a qualche domanda. Ovviamene le prime richieste sono state su quanto detto oggi stesso da Matteo Renzi, che ha fatto sapere di aver chiesto un incontro al Presidente del Consiglio per la prossima settimana e il Premier ha commentato:

Sulla proposta di legge elettorale di cui ieri sera Matteo Renzi ha parlato a “Porta a Porta” su Raiuno, Conte ha detto:

Su quella che sembra una sempre accesa litigiosità in seno al suo governo, Conte ha precisato:

“Io stesso scorrendo i titoli dei giornali rimango disorientato, perché è una settimana in cui si parla di liti, polemiche, sembra che le forze di maggioranza siano coinvolte in un confronto molto duro, uno scontro. Ma attenzione, la realtà è molto diversa. Il governo in questi giorni è stato sempre operoso, c’è stato un livello sostanzioso di attività. C’è ancora qualche appendice di confronto per quanto riguarda i tavoli sulle attività di governo. Siamo molto concentrati su quelle che sono le esigenze del Paese. Noi non possiamo accettare di crescere con questi decimali, per questo chiamo a raccolta tutte le forze democratiche del Paese, non dobbiamo disperdere energie. Io stesso farò delle comunicazioni al Parlamento per preannunciare le misure che riteniamo servano al Paese, sarà l’occasione per formalizzare l’agenda 2020-2023. I passaggi istituzionali vanno affrontati nelle sedi istituzionali. All’esito di questo confronto con le forze di maggioranza ci sarà un rilancio dell’azione di governo. Ci sono alcune priorità, è quello che ci chiedono i cittadini, poi il resto va bene per i titoli di giornale”