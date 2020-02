Salvini: “Renzi su molte cose ha ragione, ma perché non toglie la fiducia al governo?”

Di redazione Blogo.it venerdì 21 febbraio 2020

Il leader del Carroccio però giura di non voler trovare accordi con Renzi per far cadere il governo.

Matteo Salvini oggi è stato a Casalecchio di Reno, vicino Bologna, per manifestare il suo sostegno al distaccamento di polizia stradale locale che è a rischio chiusura. È stato ovviamente accerchiato dai giornalisti, i quali gli hanno posto alcune domande, in particolare sul clima di crisi che si respira in seno al governo Conte 2, con Italia Viva sempre pronta a mettere il bastone tra le ruote al Premier. E il leader della Lega su molti punti dà ragione al fondatore di Italia Viva Matteo Renzi, ma si chiede, visto che è così critico con il governo di cui fa parte, perché non tolga la fiducia all’esecutivo. Salvini ha detto oggi:

“Su alcuni temi Renzi ha ragione: che la riforma della giustizia così come ideata non funziona, che bisogna aprire i cantieri, che il reddito di cittadinanza così come è stato strutturato non funziona. Se ha ragione su questi fronti però tolga la fiducia al governo”

Quando gli è stato chiesto che cosa si aspetta nel caso in cui il governo cada davvero, Salvini ha risposto senza indugi:

“Mi auguro elezioni. Il dato preoccupante è che l’economia italiana è ferma. È questo quello che mi preoccupa, il resto viene dopo”

Gli è anche stato chiesto se con Renzi si possono trovare accordi per far saltare il governo, ma lui ha risposto count secco “no”, mentre alla domanda su un possibile tentativo di Forza Italia in questo senso, Salvini ha detto “non mi risulta”.