Salvini: “Denunciato governatore della Toscana, non ha imposto quarantena”. PD: “Sciacallo”

Di redazione Blogo.it venerdì 21 febbraio 2020

FdI: “In Toscana sono rientrati 2500 cinesi”.

Matteo Salvini ha già individuato suo responsabile per la diffusione del coronavirus in Italia: è il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, che è del PD. Sui suoi canali social il leader del Carroccio ha scritto:

“BASTA! Anche dopo le numerose segnalazioni ricevute da voi, abbiamo deciso di denunciare il presidente della Toscana (PD) che, non facendo tutti i controlli necessari su chi rientra dalla Cina, mette a rischio la salute dei cittadini toscani, e accusa chi lo critica, scienziati e medici compresi, di essere un ‘fascioleghista’!”

Gli esponenti della Lega eletti in Toscana hanno diffuso una nota in cui hanno spiegato:

“Mentre nostri connazionali sono stati sottoposti ad una giusta quarantena presso il Centro sportivo militare della Cecchignola, in Toscana, alcune migliaia di cinesi di ritorno dal loro Capodanno sono solo invitati e non obbligati a presentarsi presso un ambulatorio ubicato nella zona industriale di Firenze, messo in piedi in fretta e furia, tra il giusto sconcerto di chi lavora nei paraggi”

Immediata la reazione del PD. Il deputato Ubaldo Pagano ha scritto su Facebook:

“Mentre le istituzioni, i medici e tutto il sistema sanitario sono impegnati per fronteggiare la nuova emergenza creatasi in Lombardia con i primi contagiati in Italia da coronavirus, Salvini apre inutili polemiche e spara le sue sentenze, prima ancora che si abbiano certezze su come siano andate le cose. Siamo di fronte all'ennesimo vergognoso sciacallaggio, di cui non si sentiva alcun bisogno. L'Italia ha preso le maggiori contromisure, a livello europeo, bloccando da subito tutti i voli dalla Cina”

E ha aggiunto:

“Per Salvini ogni occasione, anche una situazione drammatica come quella di oggi, è buona per pensare di fare campagna elettorale. Mai visto un ex ministro dell'Interno che, invece di aspettare e capire, dopo un minuto dalla notizia del contagio inizia ad alimentare panico e paure. Irresponsabile”

Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, invece, è sulla stessa lunghezza d’onda dei leghisti:

“La notizia del contagio da Coronavirus di altre due persone residenti a Castiglione D'Adda conferma che tutti coloro che tornano dalla Cina devono essere sottoposti ad accurati controlli sanitari, caso analogo che ha riguardato la Regione Toscana dove 2500 cinesi sono rientrati dopo i festeggiamenti del capodanno. Vicenda sulla quale ho presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro per far luce sui provvedimenti intrapresi dal governatore della Toscana Rossi. È necessario quindi mantenere alto il livello di attenzione con maggiori interventi di vigilanza e messa in quarantena - come affermato anche dall'immunologo prof. Burioni - di tutti coloro che tornano in Italia dalla Cina o che comunque provengono dalle aree del focolaio”

Ricordiamo che al momento l’emergenza è in Lombardia, dove il governatore è il leghista Attilio Fontana che, insieme con il ministro della Salute Roberto Speranza e il capo della Protezione Civile nonché commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli, sta lavorando per contenere la diffusione del contagio.