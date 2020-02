Sardine, Santori: “Forse la stagione delle piazze è finita. Incontro con Conte sarà informale”

Di redazione Blogo.it venerdì 21 febbraio 2020

“Il mostro del populismo sta distruggendo la politica e la società”.

Mattia Santori in questi giorni è impegnato con gli appuntamenti delle Sardine nei luoghi in cui anche Matteo Salvini tiene i suoi comizi in vista delle prossime elezioni regionali. Due giorni fa sono stati in Salento, ieri nelle Marche e proprio ieri il fondatore del movimento di piazza nato a Bologna, ha parlato con i giornalisti del possibile futuro delle Sardine e, a proposito del probabile incontro con il Premier Giuseppe Conte, ha detto:

“La mia agenda diciamo che non è comodissima ma soprattutto l'agenda di Conte si complica ogni giorno di più. Stiamo quindi aspettando una data ma se ci sarà, sarà comunque un incontro molto informale”

Santori poi ha spiegato:

“La stagione delle piazze così come l'abbiamo conosciuta a novembre forse finirà e forse è già finita. La politica è una cosa bellissima se fatta in un certo modo”

E ha ribadito che il vero nemico è “il mostro del populismo che sta distruggendo la politica e la società”. Poi ha chiarito a che punto sono le Sardine:

“Abbiamo appena concluso una riunione con i referenti delle Sardine marchigiane, ancora non c'è una linea condivisa, ma ci rivedremo anche nei prossimi giorni. Quello che ci auguriamo è che il centrosinistra possa trovare un candidato condiviso e che si possa iniziare a parlare dei contenuti. Anche la scelta di un candidato civico può pagare, ma decideranno le liste che formeranno la coalizione”

Santori ha molto chiaro l’obiettivo principale delle Sardine:

“È di fermare un certo tipo di destra, che vedendo anche i nomi che girano nelle Marche è molto più bieca ed estrema di quella che conosciamo”

Mentre per quanto riguarda le elezioni nelle Marche, ha detto: