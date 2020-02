Di Maio: “Ore delicate. È facile calvacare slogan e strumentalizzare ogni cosa”

Di redazione Blogo.it venerdì 21 febbraio 2020

Il ministro degli Esteri avverte: “Bisogna mostrare unità e compattezza”.

Mentre il Premier Giuseppe Conte è impegnato in una riunione con il ministro della Salute Roberto Speranza e il capo della Protezione Civile nonché commissario per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha pubblicato un post sui suoi account social per commentare quanto sta accadendo con la diffusione del Covid-19 in Italia.

Luigi Di Maio ha scritto:

“Sono ore delicate. Lo Stato in tutte le sue articolazioni sta lavorando al massimo per far fronte all’epidemia del Coronavirus. E credo che proprio in questi momenti bisogna mostrare unità e compattezza. Solo così potremo dare il meglio per aiutare tutti i nostri connazionali in patria e all’estero. Proprio in questi momenti serve una politica con senso di responsabilità, che deve guardarsi negli occhi e pensare prima di tutto all’interesse dei cittadini che rappresenta”

Poi il ministro Di Maio ha aggiunto una riflessione che sembra un chiaro attacco al suo ex alleato Matteo Salvini: