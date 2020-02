Coronavirus, consigliera regionale di Codogno: "Sono chiusa in casa, situazione complicata"

Di redazione Blogo.it sabato 22 febbraio 2020

Patrizia Baffi, consigliera della Regione Lombardia, descrive la situazione a Codogno, cittadina di 16mila abitanti in cui abita il 38enne contagiato dal coronavirus

Patrizia Baffi, Consigliera Regionale della Lombardia, descrive in un’intervista rilasciata all'Adnkronos la situazione di Codogno, la cittadina di 16mila abitanti in provincia di Lodi in cui abita il 38enne contagiato dal coronavirus. "Sono chiusa in casa e sono provata da una situazione difficile e complicata - rivela - C'è un'ordinanza del sindaco che ha ordinato la chiusura degli esercizi commerciali, ha annullato tutte le attività collettive e chiede appunto di non uscire di casa". Non è ancora chiaro come l’abitante di Codogno abbia contratto il virus cinese, probabilmente durante una cena, ma intanto per motivi precauzionali, praticamente l’intera cittadina è in quarantena.

"Preoccupa soprattutto le tante persone che sono in attesa di fare il tampone- continua la consigliera regionale Biffi - Siamo 16mila abitanti a Codogno, bene o male ci conosciamo tutti ed è un poco angosciante l'attesa. Ho cercato anche di ricostruire le mosse del 38enne di Codogno, perché si hanno amici comuni, ci si conosce tutti e ho inviato all'assessore alla Sanità della Lombardia gli elenchi della squadra di calcio, del gruppo podistico e del corso della Croce Rossa, insomma di coloro che si sono trovati negli ultimi giorni a partecipare ad attività collettive insieme a lui. E sono tutte persone che attendono, a casa, di fare il tampone".

Il contagio di Codogno conferma che non solo coloro i quali hanno manifestato il virus siano potenziali “untori”, ma anche gli asintomatici. "I contorni del contagio non sono chiari dato che sembra provenire da una persona asintomatica, negativa al tampone ma che comunque era rientrata da poco dalla Cina. La mancanza di chiarezza - insiste Biffi - rende tutto più complicato, più precario. La sofferenza è alta perché le persone coinvolte si conoscono tutte: due mie amiche infermiere sono 'chiuse' in ospedale in attesa del tampone e la preoccupazione sale. Confortare, dire le parole giuste è difficile dato che siamo tutti nella stessa situazione".

In tutto ciò, i cittadini non potranno uscire nemmeno a fare la spesa fino a martedì: "Gli esercizi commerciali staranno chiusi fino a martedì, poi riceveranno altre comunicazioni è un colpo non solo per Codogno ma per tutta l'area. Non solo negozi, ma aziende e fabbriche sono chiuse, dipendenti a casa. Sarà difficile - conclude - ma riusciremo a risollevarci".