PD: Assemblea nazionale elegge Cuppi presidente

Di redazione Blogo.it sabato 22 febbraio 2020

Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto (Bologna) è la nuova presidente del Partito Democratico: l’ha eletta l’Assemblea nazionale del partito riunita a Roma

Valentina Cuppi è la nuova presidente del Partito Democratico. L’ha eletta stamane a Roma l’Assemblea nazionale del PD: "Vi confesso il mio stupore di quando ho ricevuto la proposta - dichiara al termine dell’elezione la sindaca di Marzabotto - lo stesso stupore penso anche vostro, di tante persone che non mi conoscono". Parlando all’assemblea del partito, Cuppi ha lanciato un attacco indiretto alla democrazia 2.0 del Web targata Movimento 5 Stelle, rivendicando la maggiore vicinanza alle piazze e alla gente propria dei sindaci.

Non manca nemmeno un ringraziamento al movimento delle Sardine: "Una scelta che dimostra che la politica non è qualcosa di avulso dalla vita delle persone, è un incontro che noi sindaci facciamo ogni giorno. La democrazia - sottolinea la neoeletta Cuppi - è incontro con le persone ogni giorno, non potrà mai essere sostituita da piazze virtuali. Dobbiamo renderla sempre più capillare. Dobbiamo ringraziare le Sardine, hanno fatto emergere con forza dirompente la voglia di partecipare delle persone. Lo si vede coi Friday for Future e nella mobilitazione per Patrick Zaky. Dalla partecipazione parte la battaglia a chi vuole fomentare l'odio, che oppone un noi a un loro, che crea delle categorie".

'Immaginerete lo stupore quando mi è stato chiesto di assumere un ruolo così importante. È un momento in cui riaffermiamo con passione che la politica non è qualcosa di avulso dalla vita delle persone' @VCuppi pic.twitter.com/KwYHhU4lC8 — Partito Democratico 🇮🇹 🇪🇺 (@pdnetwork) February 22, 2020

Zingaretti: "Ufficio presidenza PD tutto femminile"

Nicola Zingaretti, segretario del PD, ha sottolineato l’importanza degli amministratori locali negli organi dirigenti del partito. "Nei nostri organismi dirigenti sempre più presenti gli amministratori per dare attenzione alla concretezza dell'azione politica. Sono orgoglioso di dire che tutto l'ufficio di presidenza del Pd è composta da donne". Quanto alla nuova presidente Cuppi, ha aggiunto: "Si è avvicinata noi da poco, questo non è un problema ma anzi un grande successo. Noi esistiamo per avvicinare le persone e non per allontanarle. E in questo momento di odio, di ritorno dei fascismi noi siamo felici di eleggere la sindaca di Marzabotto, comune medaglia d'oro della Resistenza".