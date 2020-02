Zingaretti a Renzi: “Avventure solitarie sono un grave errore. Non accettiamo furbate contro il governo”

Nicola Zingaretti, dopo che la sua proposta di nominare Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto, presidente del PD, durante l’assemblea nazionale del partito ha preso la parola e ha tenuto un lungo discorso durante il quale ha ricordato che tra gli obiettivi del governo deve esserci la cancellazione dei decreti sicurezza, ma soprattutto che c’è l’emergenza coronavirus da affrontare e ha detto:

“È il tempo della scienza, della buona sanità, della collaborazione, di non sottovalutare nulla e di organizzarsi. Soprattutto dell'unità del Paese per fronteggiare questa drammatica emergenza”

Poi si è rivolto agli alleati:

“Dico agli alleati: il Pd non è disposto a subire manovre e temporeggiamenti furbeschi per indebolire l'azione dell'esecutivo. Non c'è più tempo da perdere. Noi non stiamo al potere per il potere, ma siamo al potere per servire l'Italia”