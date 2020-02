Coronavirus: chiuse tutte le scuole in Lombardia, ma non solo

Di Redazione Blogo.it domenica 23 febbraio 2020

Lombardia e Veneto chiudono le scuole per ridurre il rischio contagi da coronavirus, in Veneto a rischio il Carnevale di Venezia

L’ordinanza sul coronavuris firmata dal presidente della Regione Attilio Fontana assieme al ministro della Salute, Roberto Speranza, prevedere la chiusura di tutte le scuole della Lombardia. Secondo quanto si legge in una nota stampa della Regione Lombardia, l’ordinanza implica la "sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza".

Coronavirus, scuole chiuse anche in Friuli Venezia Giulia

Chiuse da lunedì 24 febbraio fino all’1 marzo compreso le scuole in Friuli Venezia Giulia, la cui regione di concerto con le autorità accademiche regionali ha decretato la sospensione di tutte le attività didattiche e gli esami, ma anche le conferenze e i dibattiti delle Università di Trieste e di Udine e della Scuola internazionale superiore di studi avanzati. Chiuse anche sale studio e biblioteche.

A rischio il Carnevale di Venezia

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, dopo aver fatto il punto sui test effettuati sugli 8 cittadini cinesi di Vo’ Euganeo (“sono tutti negativi”) ha ammesso che il Carnevale di Venezia è a rischio. Rispondendo ai giornalisti in merito alle misure fin qui adottate per contenere gli effetti del virus, Zaia ha aggiunto che "ci sarà anche di più".