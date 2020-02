Coronavirus, Borrelli: "Paziente zero non ancora trovato". 132 i contagiati

Di Redazione Blogo.it domenica 23 febbraio 2020

I casi di contagio da coronavirus sono saliti a 132. Pronti oltre 5000 posti letto in strutture di Esercito e Aeronautica

Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile nonché commissario per l'emergenza coronavirus, ha fatto il nuovo punto della situazione nel primo pomeriggio di oggi partendo da un elemento fondamentale: "Le strutture sanitarie non hanno ancora individuato il paziente - o i pazienti - zero dal quale è partita la diffusione del virus".

Il numero dei contagiati ammonta in questo momento a 132: "ci sono 89 casi in Lombardia, 24 in Veneto, 9 in Emilia-Romagna, 6 in Piemonte e 2 nel Lazio (i due ricoverati allo Spallanzani)". Tra le persone positive ai test sono "54 i ricoverati negli ospedali con sintomi, 26 in terapia intensiva e 22 in isolamento domiciliare"

Borrelli ha poi assicurato che la Protezione Civile sta già organizzando le contromisure per far fronte ad un eventuale aumento significativo di casi di contagio. Il commissario ha infatti spiegato che l'Esercito ha già messo a disposizione 3.412 posti letto, mentre l'Aeronautica ne ha dati a disposizione 1.750. Inoltre sussiste anche la possibilità di utilizzare gli alberghi qualora si rendesse necessaria una quarantena di massa: "Abbiamo fatto inoltre una ricognizione con le regioni per gli alberghi e siamo pronti a utilizzarli".

Borrelli ha inoltre sottolineato come fino ad ora siano stati fatti "oltre 3mila tamponi" per verificare casi sospetti. In questo momento, però, "è difficile formulare previsioni per quella che può essere la diffusione, l'unica misura concreta e valida da adottare è dunque quella di chiudere i territori"; "Al momento le uniche aree sottoposte a isolamento in quanto ritenute focolai del virus sono i dieci comuni del lodigiano individuati nell'ordinanza del ministro della Salute e del governatore della Lombardia e il territorio del comune di Vo' Euganeo".