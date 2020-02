Coronavirus, Le Pen: "Controlli alle frontiere con l'Italia"

Di Redazione Blogo.it domenica 23 febbraio 2020

Marine Le Pen sarebbe già pronta chiudere le frontiere con il nostro Paese

Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, ha invitato il Governo francese a predisporre controlli alle frontiere con il nostro Paese "se l'epidemia finisce fuori controllo", senza specificare cosa intenda per "fuori controllo". Nel corso del programma Grand Jury di Rtl-Lci-Le Figaro ha detto anche che "il governo deve essere in grado di prevederlo e preferisco che faccia di più o troppo, che non abbastanza. E al momento non ha fatto abbastanza visto che consente i voli dalla Cina".

Il Ministro della Salute francese, Olivier Véran, le ha indirettamente risposto rilasciando un'intervista a Le Parisien nella quale si è detto "attento alla situazione in Italia". E In ogni caso, il ministro considera "molto probabile" la possibilità di nuovi casi in Francia. Il governo transalpino si sta preparando ad affrontare un'eventuale epidemia anche aumentando il "numero di laboratori dotati di test diagnostici per poter arrivare a condurre diverse migliaia di analisi al giorno e su tutto il territorio, contro i 400 di oggi".