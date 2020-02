Coronavirus, UE: "L'Europa è pronta ad aiutare l'Italia"

Di redazione Blogo.it domenica 23 febbraio 2020

Un tweet della commissaria Ue per la Salute Stella Kyriakides.

Stella Kyriakides, commissaria Ue per la Salute, oggi ha voluto esprimere la sua vicinanza all'Italia e da una parte ha elogiato le autorità italiane per come stanno affrontando l'emergenza coronavirus, dall'altra rassicura che l'Unione Europea è pronta a offrire tutto il suo supporto.

Kyriakides ha scritto in un tweet pubblicato sia in italiano sia in inglese:

"Stiamo seguendo con molta attenzione la situazione in Italia e lodiamo le autorità italiane per la loro azione rapida ed efficiente. La commissione Ue è pronta offrire supporto: solo insieme possiamo contenere la diffusione del COVID19"

