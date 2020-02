Papa Francesco a un omosessuale: "Dio ti ha creato così e ti ama come sei"

Il cileno Juan Carlos Cruz, omosessuale che da piccolo fu abusato da un prete pedofilo, ha raccontato l'incontro privato avuto con Papa Francesco qualche settimana fa, prima delle dimissioni in blocco dei vescovi cileni. Cruz ha raccontato a El Paìs:

"Mi ha detto: 'Juan Carlos, che tu sia gay non importa. Dio ti ha fatto così e ti ama così e non mi interessa. Il papa ti ama così. Devi essere felice di ciò che sei"

Juan Carlos Cruz è una delle vittime del prete Fernando Karadima, parroco pedofilo che oggi ha 87 anni. I suoi abusi sarebbero stati nascosti dalle gerarchie ecclesiastiche, anche dal vescovo di Osorno, Juan Barros. Secondo quanto riportato dal Guardian, la questione dell'omosessualità sarebbe stata sollevata durante l'incontro con il Papa perché alcuni vescovi cileni avevano accusato Cruz di essere in realtà un pervertito e di aver mentito.

Una lettera scritta dal Papa agli stessi vescovi in proposito racconta di documenti trafugati da parte di addetti alle segreterie degli stessi presuli, un'azione di "pulizia" che ha scagionato le vittime e messo sotto accusa la Chiesa.

Papa Francesco parlò di omosessualità anche durante il volo di ritorno da Erevan nel giugno 2016 e, rispondendo a una domanda, disse:

"L'ho detto nel mio primo viaggio e lo ripeto, anzi ripeto il Catechismo della Chiesa cattolica: i gay non vanno discriminati, devono essere rispettati, accompagnati pastoralmente. Si può condannare qualche manifestazione offensiva per gli altri. Ma il problema è che con una persona di quella condizione, che ha buona volontà, che cerca Dio, chi siamo noi per giudicare? Dobbiamo accompagnare bene, è quello che dice il Catechismo"