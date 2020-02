Coronavirus: deputata di Fdi alla Camera con la mascherina

Di Redazione Blogo.it lunedì 24 febbraio 2020

Maria Teresa Baldini, deputata di Fratelli d’Italia residente in Lombardia, stamane si è presentata alla Camera con tanto di mascherina

Prima mascherina alla Camera dei Deputati: stamane, Maria Teresa Baldini, di professione dottoressa e deputata lombarda di Fratelli d’Italia, si è presentata alla ripresa dei lavori con alcune precauzioni per il coronavirus. "Sono un medico – spiega ai giornalisti la Baldini - e so che l'unica prevenzione è non trasmettere la malattia agli altri e non prenderla io, quindi la mascherina, gli occhiali e i guanti sono gli unici presidi che le persone comuni possono fare".

Dopo il suo ingresso in aula, ha raccontato la parlamentare di Fdi, è stata chiamata dal presidente di turno, Ettore Rosato, al quale ha spiegato il perché si sia presentata a Montecitorio con la mascherina (tra l'altro non una di quelle omologate per il coronavirus). Il suo esempio, a questo punto, potrebbe essere seguito da altri colleghi.

Contestualmente, il leghista Roberto Turri ha chiesto al presidente Roberto Fico di effettuare controlli agli ingressi della Camera, confermando che alcuni deputati settentrionali sono bloccati nelle zone dei focolai di coronavirus.