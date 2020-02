Suppletive, Sandro Ruotolo eletto senatore con il 48,85%. De Magistris: "Un baffo antifascista"

Il centrosinistra ha un senatore in più: è il noto giornalista Sandro Ruotolo, che ha vinto le elezioni suppletive a Napoli, rese necessarie dalla scomparsa di Franco Ortolani, il geologo del M5s che era stato eletto il 4 marzo 2018 con il 53% dei consensi e oltre 100mila voti, ma è morto il 22 novembre 2019.

La sfida è stata tra Ruotolo, appoggiato da Pd, LeU e Dema, il movimento del sindaco de Magistris, Luigi Napolitano del M5S, Salvatore Guangi, sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, Giuseppe Aragno di Potere al popolo e Riccardo Guarino di Rinascimento partenopeo. Il giornalista ha ottenuto il 48,45% dei voti, ma l'affluenza è stata bassissima, del 9,52%, infatti su 357.299 elettori sono andati alle urne solo 34000.

Ruotolo ha commentato:

"Era una suppletiva, c'è stato il panico del coronavirus, c'è stato il Carnevale. Questo risultato è straordinario, la sinistra in questo collegio partiva dal 20%. L'altro dato è che insieme abbiamo vinto, e quindi sarà difficile per il futuro non tener conto di questo. Un risultato politico enorme. Attenzione non abbiamo risolto tutti i problemi. Questa sinistra dovrà impegnarsi e occuparsi delle persone, delle comunità, delle periferie che sono state totalmente abbandonate. È stata una scommessa il Vomero, il ceto medio, la scommessa sono le periferie. Dobbiamo chiedere al governo un piano per le periferie per il Mezzogiorno. Nulla sarà più come prima"