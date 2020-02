Coronavirus, l'assessore lombardo Gallera alza i toni: "Conte ignorante, ci attacca ignobilmente"

Di Redazione Blogo.it martedì 25 febbraio 2020

Gallera vs Conte sul coronavirus: "Non conosce i protocolli e copre le falle della Protezione civile". Covid-19 e polemica politica

Dopo le dichiarazioni del governatore leghista della Lombardia Attilio Fontana, anche l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera attacca Giuseppe Conte, reo di aver criticato la gestione del coronavirus da parte di un ospedale del lodigiano da dove il focolaio si è poi propagato.

Il premier ieri sera aveva parlato di una gestione impropria dei protocolli nell’ospedale di Codogno, pur senza citarlo direttamente, per poi avvertire: Palazzo Chigi potrebbe avocare a sé la materia sanitaria.

Apriti cielo. Fontana si è offeso, Gallera stamattina ha bollato addirittura come ignorante il presidente del Consiglio: "Una dichiarazione inaccettabile da una persona ignorante, perché ignora assolutamente quali erano e sono i protocolli definiti dall'Istituto Superiore di Sanità. Noi sul coronavirus abbiamo seguito pedissequamente ciò che era stato determinato dall'Iss e le linee guide del Ministero".

A Conte che ha rimarcato uno "scarso coordinamento tra istituzioni", Gallera sui Rai Tre ha replicato: "Noi veniamo in maniera ignobile attaccati da un presidente del Consiglio che non sapendo di cosa parla dice che noi non seguiamo i protocolli, quando Regione Lombardia i protocolli non solo contribuisce a livello nazionale a realizzarli, ma li segue in maniera puntuale".

Secondo l’assessore: "Ormai sta emergendo la totale incapacità del governo di gestire qualcosa che loro dovevano prevedere" questo perché "il Presidente del Consiglio non conosce i protocolli e getta la palla in tribuna per coprire delle falle gigantesche di un sistema di protezione civile nazionale che non sta dando alcun tipo di risposte ai problemi organizzativi e gestionali che avrebbero dovuto prevedere e predisporre".

Conte stamane ha cercato un po’ di smorzare i toni spiegando che il governo proporrà "un protocollo condiviso con tutti per evitare di andare in ordine sparso" da parte delle regioni. Intanto mentre la politica non perde occasione per dividersi e polemizzare, i contagi in Italia salgono a 270, 206 solo in Lombardia.