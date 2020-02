Coronavirus, Conte: "Dimostreremo come si esce dall'emergenza a testa alta"

Di redazione Blogo.it martedì 25 febbraio 2020

Intanto molti Paesi prendono provvedimenti nei confronti di chi arriva dall'Italia.

Il Premier Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di oggi, ha affermato con convinzione: "Riusciremo a dimostrare come da un'emergenza il sistema Italia sa uscire a testa alta". Il suo tono è anche un po' stizzito rispondendo alle domande sull'immagine dell'Italia nel mondo in queste ore. Sono infatti sempre di più i provvedimenti che i Paesi stranieri stanno prendendo nei confronti dell'Italia. Dall'Iraq al Kuwait che hanno sospeso tutti i voli da e per l'Italia a Praga che prevede misure di controllo straordinarie, mentre la Gran Bretagna si limita ad avvertire i propri cittadini su quali sono le zone "vietate" a causa della presenza del focolaio di coronavirus.

Conte ha detto:

"Il Paese deve continuare a marciare, anzi a correre, ma abbiamo individuato alcune misure per l'impatto economico diretto e abbiamo concordato la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, ma servono misure più incisive, non ci appagheremo, abbiamo stanziato 20 milioni ma torneremo con altre misure e altri fondi"

Ma poi ha anche ricordato che, dal punto di vista economico, l'Italia già prima di questa emergenza aveva problemi seri di crescita troppo lenta e ha spiegato.