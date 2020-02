Fontana: "Il coronavirus è poco più di una normale influenza"

Di Redazione Blogo.it martedì 25 febbraio 2020

Il governatore lombardo sottolinea che il virus non è letale.

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana oggi ha riferito al Consiglio Regionale sulla diffusione del coronavirus nella regione e ha sottolineato che, in realtà, non è così pericoloso come può sembrare:

"Situazione difficile, ma non così tanto pericolosa. Il virus è molto aggressivo nella diffusione, ma poi nelle conseguenze molto meno. Fortunatamente è poco più, non sono parole mie, di una normale influenza"

E ha spiegato:

"È un virus particolarmente rapido, particolarmente capace di infettare. Il numero è alto anche perché la nostra Regione ha deciso di iniziare un'attenta valutazione delle persone che hanno le condizioni per essere ritenute affette da questo virus a allora abbiamo fatto tanti tamponi e tanti esami. Chiaro che facendo tanti esami abbiamo trovato tanti che erano stati colpiti da questa infezione"

Il governatore ha poi voluto ringraziare tutti gli operatori del sistema sanitario: