Coronavirus, la lotta del governo contro le fake news in Italia e all'estero

Di Redazione Blogo.it mercoledì 26 febbraio 2020

Di Maio prepara una campagna internazionale, Conte telefona alla Rai.

Per l'Italia il vero guaio, come conseguenza del coronavirus, rischia di diventare la recessione economica e quella sì che farebbe danni in tutto il Paese e non in aree delimitate a poche migliaia di persone come sta succedendo nelle regioni del Nord. Per questo il governo Conte 2 sta cercando di correre ai ripari, di ridimensionare l'emergenza coronavirus, di smorzare i toni che sui giornali e nelle trasmissioni tv sono diventati ormai esagerati e ingiustificatamente catastrofisti.

Come ha ben spiegato Walter Ricciardi, membro italiano del Comitato esecutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità e consigliere del ministero della Salute sul virus, il coronavirus non è mortale, su 100 malati, 80 guariscono spontaneamente, 15 hanno problemi seri, ma gestibili in ospedale, cinque sono gravissimi e di questi il 3% muore, ma le vittime hanno quasi sempre delle condizioni di salute già gravi prima di contrarre il virus.

Insomma, l'allarmismo che si è diffuso dentro e fuori dall'Italia è chiaramente esagerato e adesso il governo, guadando i report economici (quelli sì catastrofici), ha capito che i concetti da far entrare nelle teste della gente non sono tanto il lavarsi bene le mani, quanto il fatto che non bisogna avere paura, la vita può andare avanti tranquillamente e il virus è affrontabile.

Il Premier Giuseppe Conte ha telefonato all'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini per chiedere di moderare i toni, di smetterla con le lunghe dirette sulla gravità del virus. E così ora Viale Mazzini ha convocato i direttori di rete e delle testate giornalistiche per invitarli a dare le informazioni in modo corretto e senza allarmismi. Ci sarà una riduzione delle ore di trasmissione dedicate al tema e degli ospiti in studio chiamati per parlare di virus.

A fronte del 40% di cancellazioni di vacanze in Italia, il settore del turismo, che è uno dei più importanti in Italia, rischia di collassare, per questo il governo prova a correre ai ripari. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sta preparando una campagna internazionale per contrastare le fake news che ci sono all'estero sul nostro Paese e ha detto:

"C'è un focolaio ristretto in un'area di 40mila persone su 60milioni di italiani non possiamo accettare che si blocchino i viaggi nel Lazio o in Friuli. Prepareremo una mappa dettagliata dell'area a rischio e chiederemo a tutti i Paesi di non attuare misure sproporzionate"

Foto © Palazzo Chigi licenza CC-BY-NC-SA 3.0 IT