Coronavirus, Italia rialzati! Live streaming dello speciale di Wall Street Italia

Di redazione Blogo.it mercoledì 26 febbraio 2020

L'approfondimento in diretta dalle ore 11.

"Coronavirus, Italia rialzati" è lo speciale di Wall Street Italia che potrete vedere in diretta streaming su questa pagina dalle ore 11 alle 11:30 e in differita in qualsiasi momento della giornata grazie al video che resterà online. Sarà trasmesso anche da Wall Street Italia, Pmi e Greenstyle.

Lo speciale condotto da Alessandro Chiatto vedrà la partecipazione dell'amministratore delegato di Liomatic Ilaria Caporali, del direttore generale di Triboo Marco Giapponese, del Presidente del Gruppo Elica Francesco Casoli, dell'economista Maurizio Mazziero di Mazziero Research e del direttore di Wall Street Italia Leopoldo Gasbarro. Si parlerà di come l'impresa italiana sta affrontando il caso coronavirus.

I risvolti economici di quanto sta accadendo in una piccola zona del Nord Italia rischiano di essere gravi per tutto il Paese, per questo è indispensabile ridimensionare l'emergenza, così come ha detto Walter Ricciardi, membro italiano del Comitato esecutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità e consigliere del ministero della Salute sul virus, che ha fatto notare come oltre il 95% delle persone contagiate guarisca.