Il Presidente della Lombardia Fontana in autoisolamento: "Collaboratrice positiva" (Video)

Di Redazione Blogo.it giovedì 27 febbraio 2020

Il Presidente della Lombardia Attilio Fontana decide di mettersi in autoisolamento dopo che una sua collaboratrice è risultata positiva al coronavirus. Il test per il Governatore è risultato negativo. Dopo aver annullato la conferenza stampa in Regione, Fontana ha spiegato la sua decisione in un video su Facebook: "Da oggi qualcosa cambierà perché anche io mi atterrò alle istruzioni dell'Istituto Superiore della Sanità e per due settimane cercherò di vivere in sorta di auto isolamento che soprattutto preservi le persone che lavorano con me".

Fontana era in diretta dall’ufficio a Palazzo Lombardia. Nel post del video, il Presidente lombardo ha spiegato che i test sono stati fatti oggi: "una collaboratrice del mio staff è risultata positiva al #Coronavirus... abbiamo quindi eseguito il test sia io che il resto della mia squadra e, fortunatamente, al momento risultiamo negativi. Questo comporterà per noi, come per tutti i cittadini in questa situazione, un periodo di auto quarantena di 14 giorni."