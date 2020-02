Coronavirus, il Presidente della Toscana contro Renzi e Salvini: "Giochi politici per far cadere il governo"

Di redazione Blogo.it giovedì 27 febbraio 2020

Il Presidente della Regione Toscana va all'attacco di Matteo Salvini, che vorrebbe approfittare dell'emergenza Coronavirus COVID-19 per far cadere il governo. Chiesto colloquio a Mattarella.

Il leader della Lega Matteo Salvini non si ferma neanche durante l'emergenza da coronavirus COVID-19. La sua pagina Facebook è un continuo attaccare il governo di Giuseppe Conte per il modo in cui l'emergenza viene gestita in questi giorni concitati, continuando a fare propaganda da due soldi sui porti aperti e le città chiuse.

Non solo. Salvini ha chiesto un colloquio privato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e questo, secondo il Presidente della Regione Toscana può significare solo una cosa: il leader della Lega è più intenzionato che mai a far cadere il governo attuale. E Renzi? Potrebbe essere d'accordo con quel piano.

Enrico Rossi, con un post su Facebook, è andato all'attacco dei due leader politici:

Non manca il risvolto prettamente politico della vicenda coronavirus.

Salvini, dopo avere speculato e fatto allarmismo, tenta di rientrare in gioco e chiede un colloquio con Mattarella per fare un governo di unità nazionale.

Si legge che anche Renzi sarebbe d’accordo.

Nel pieno di un’emergenza sanitaria si lavora per far cadere il governo.

Sono giochi politici che nulla hanno a che fare con la salute dei cittadini e con il necessario spirito di unità e di collaborazione che le forze politiche e le istituzioni dovrebbero avere in questa situazione.