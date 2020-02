Coronavirus, il Tar riapre scuole e musei nelle Marche

Di Redazione Blogo.it giovedì 27 febbraio 2020

Tar Marche ha impugnato l'ordinanza di chiusura delle scuole presa dalla regione

Il Tar Marche, con un decreto urgente del suo presidente, ha sospeso in via cautelare l'ordinanza con la quale la Regione Marche aveva disposto la chiusura di scuole e musei fino alle ore 24 del 4 marzo prossimo, oltre a vietare fino alla stessa data qualsiasi manifestazione pubblica.

Il tribunale amministrativo ha così stoppato l'iniziativa del Presidente Luca Ceriscioli che, contravvenendo alle indicazioni del Governo oltreché al buon senso, aveva preso questa iniziativa nella giornata di ieri, dimostrandosi eccessivamente colpito dall'emergenza coronavirus. Nelle Marche, infatti, sono soltanto 3 i casi accertati.

Dopo la decisione assunta, Ceriscioli aveva accusato il Premier di non essere stato capace di coordinare l'azione di contrasto in modo coerente: "Conte ci aveva assicurato un coordinamento nazionale che desse regole uniformi a tutti gli enti locali. Ma queste linee omogenee alla fine non si sono viste. Così abbiamo deciso di accelerare. Abbiamo avuto casi al confine, a Cattolica, e quindi diventava ingiustificato non applicare quelle misure di prevenzione indicate dai tecnici della nostra regione. Il governo ha perso un'occasione per individuare una strategia uguale per tutti da seguire".

Nel suo decreto il Tar Marche ha dato rilievo al fatto che non sussisteva, al momento dell'emissione dell'ordinanza regionale, un rischio tale da giustificare la decisione presa dalla Regione.