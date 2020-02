Borse Asia in rosso su timori economia: a Tokyo Nikkei -3,6. Risale lo spread

Di Redazione Blogo.it venerdì 28 febbraio 2020

Borse mondiali in profondo rosso sui timori legati alla diffusione del coronavirus fuori dalla Cina ai relativi danni sull’economia

Borse asiatiche in profondo rosso sui timori legati alla diffusione del nuovo coronavirus fuori dalla Cina e ai relativi danni sull’economia mondiale.

La borsa di Shanghai perde il 2,84%, quella di Shenzhen il 3,60%. A Tokyo l'indice Nikkei lascia sul terreno il 3,67%. Anche in Corea del Sud, dove sono stati registrati altri 256 casi di coronavirus, per un totale di 2.022, l'indice Kospi chiude in calo dell’1,8%.

A soffrire particolarmente sono i titoli dei comparti auto e petrolifero. A Hong Kong l'indice Hang Seng nei primi scambi lascia sul terreno quasi il 2% (1,98%). Ieri c’è stato anche il tonfo di Wall Street, nonostante le rassicurazioni di Trump, e anche le maggiori borse europee hanno chiuso con pesanti perdite, bruciando circa 318 miliardi.

Londra, Francoforte, e Parigi hanno archiviato la seduta cedendo oltre il 3%. A Piazza Affari il primo indice FTSE Mib ha chiuso a -2,66%: in fumo 17,7 miliardi. E sui rischi di una nuova recessione risale spread tra Btp e Bund che chiude a 162 punti, dopo i 164 toccati in giornata, per un tasso del decennale italiano che si porta all’1,07%.