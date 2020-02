Zingaretti: "Ora la priorità è riaccendere l'economia italiana"

Di redazione Blogo.it venerdì 28 febbraio 2020

Il segretario Dem da giorni cerca di infondere ottimismo e positività.

Nicola Zingaretti oggi ha diretto la prima riunione della nuova segreteria del PD e ha scritto:

"Oggi prima riunione della nuova segreteria del Pd. Uniti per dare una mano all'Italia in questo momento difficile. Fermiamo il virus, riaccendiamo l'economia, dalla parte delle famiglie, delle imprese, degli artigiani, dei commercianti. Lunedì incontro con le forze sociali e produttive perché ora la priorità è far ripartire l'Italia"

Negli ultimi giorni il segretario Dem si sta spendendo molto per far capire ai suoi follower che bisogna tornare alla normalità e far ripartire l'economia. Questa mattina, infatti, ha anche scritto:

"Ora la cosa più importante è riaccendere l'economia del Paese e ricreare fiducia, speranza. Spetta a tutte e a tutti ora collaborare, lontani dalle polemiche e vicini alle persone. L'italia ce la farà, ci rimetteremo in moto"

Ieri sera Zingaretti è stato a un aperitivo a Milano, circondato di gente, e sui social ha scritto condividendo le immagini della serata: