Renzi: "Nessun accordo con Salvini, farò a Conte proposta Italia Shock"

Di Mirko Nicolino sabato 29 febbraio 2020

Il leader di Italia Viva nega la possibilità di un "governo di unità nazionale" e prepara pacchetto di proposte per il premier Conte

Matteo Renzi vuole dare una scossa al governo e una volta finita l’emergenza per il coronavirus, si recherà dal presidente del Consiglio con quattro proposte che lui chiama "Italia Shock". Nel nuovo programma del leader di Italia Viva ci sono giustizia giusta, modifica del reddito di cittadinanza ed elezione diretta del presidente del Consiglio ovvero del “sindaco d'Italia”. In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex rottamatore fiorentino nega che vi possa essere un’alleanza con Matteo Salvini per un governo di unità nazionale che porti il Paese alle urne. "Nessuno di noi intende fare un accordo per consentire a Salvini di votare tra otto mesi", sottolinea l’ex premier.

Nonostante le liti delle ultime settimane con PD e Movimento 5 Stelle, dunque, Renzi ribadisce che per quanto lo riguarda le prossime elezioni politiche si terranno a fine legislatura, ovvero nel 2023. "Coloro che ieri ci hanno attaccato su questa ipotesi sono gli stessi che avevano fatto ad agosto scorso un accordo con Salvini per andare a votare e, nei fatti, consegnargli pieni poteri. Per quello che ci riguarda - insiste - si vota nel 2023".

Renzi: "Vi spiego il mio sms a Fontana"

Nessuna maggioranza allargata, insomma, anche se le posizioni assunte da Italia Viva, sempre più vicine al centrodestra, hanno portato il Partito Democratico a pensarlo. "Trovo imbarazzante per loro che dal Pd abbiano passato ore a segnalare alle redazioni il mio sms ad Attilio Fontana come presunta pistola fumante di un patto per il governissimo. Conosco Fontana da quando eravamo sindaci insieme, lui a Varese e io a Firenze".

Parlando proprio del messaggino al governatore della Lombardia, il leader di Italia Viva aggiunge: "L'ho visto in tv provato come è ovvio che sia un uomo costretto a gestire una sfida del genere. E gli ho detto della mia vicinanza personale e istituzionale. Questo sarebbe il suggello del governo con la Lega? Dai, siamo seri". Infine, bacchetta l’esecutivo su alcuni “errori di comunicazioni” relativi al coronavirus: "Ma la comunicazione oggi diventa sostanza. Ora affrontiamo l'emergenza e blocchiamo il contagio, ma poniamoci da subito il tema del recupero internazionale", conclude Renzi.