Arrestato Vittorio Cecchi Gori: contestati reati finanziari

Di redazione Blogo.it sabato 29 febbraio 2020

Vittorio Cecchi Gori è stato arrestato nel pomeriggio di ieri: contestati reati finanziari, attualmente si trova nel carcere di Rebibbia

Vittorio Cecchi Gori, produttore cinematografico ed ex senatore, è stato arrestato ieri pomeriggio e tradotto nel carcere di Rebibbia. Secondo quanto riferisce l’Ansa, i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno raggiunto ieri pomeriggio l’ex presidente della Fiorentina notoficando un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Roma per un cumulo pena di 8 anni, 5 mesi e 26 giorni di reclusione. A Vittorio Cecchi Gori, sono contestati reati finanziari, tra cui una bancarotta fraudolenta.