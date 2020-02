Coronavirus, scuole chiuse per altri 7 giorni in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

Di redazione Blogo.it sabato 29 febbraio 2020

I presidenti di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna hanno deciso: le scuole nelle tre Regioni più colpite dall'epidemia di coronavirus resteranno chiuse per altri 7 giorni.

Alla fine l'ufficialità è arrivata. Le scuole in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto resteranno chiuse per altri 7 giorni. In attesa di una presa di posizione ufficiale da parte del governo, i governatori delle tre Regioni più colpite dall'epidemia di coronavirus COVID-19 hanno deciso di prolungare di un'altra settimana la chiusura delle scuole.

Stefano Bonaccini, il presidente della Regione Emilia-Romagna, ha ufficializzato la notizia via Facebook, confermando la stessa decisione per le altre due Regioni:

Sulla base del parere del Comitato tecnico scientifico nazionale, resta confermata la chiusura dei nidi, dell’attività scolastica e delle Università anche per la prossima settimana per le tre Regioni più colpite: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Gli ha fatto eco Attilio Fontana, il Presidente della Lombardia:

Sono in riunione con il premier Conte e i presidenti delle Regioni. Per ora l’unica notizia che posso anticipare, soprattutto nel rispetto delle famiglie, è che anche la prossima settimana l’attività didattica delle scuole e degli asili resta sospesa. Vi aggiornerò non appena avremo altre notizie certe.