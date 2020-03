Coronavirus: American Airlines sospende voli da e per Milano

Di Redazione Blogo.it domenica 1 marzo 2020

American Airlines sospende tutti i voli da e per Milano fino al 24 aprile dall'aeroporto Jfk di New York e da quello di Miami: allerta di livello 4

Dopo la decisione degli USA di alzare l’allerta a livello 4 (“non viaggiare”) per le aree italiane colpite da coronavirus, la compagnia American Airlines ha annunciato la sospensione dei voli da e per Milano riguardante gli aeroporti Jfk di New York e di Miami fino al 24 aprile. La compagnia ha anche confermato che le notizie provenienti dal Bel Paese abbiano fatto diminuire la domanda di voli.

Coronavirus: il bilancio aggiornato

Intanto, secondo l’ultimo bilancio ufficiale sono 1.049 le persone risultate positive al coronavirus in Italia. Sono 50 le persone guarite, 29 quelle decedute. Dopo le ultime disposizioni del governo centrale, è stata prorogata fino al prossimo 8 marzo la chiusura delle scuole in Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna. In Piemonte, invece, si torna tra i banchi già mercoledì 4 marzo, mentre in Liguria le scuole sono chiuse solo a Savona. Domani si riprende regolarmente in Friuli Venezia Giulia e Marche.

In base al nuovo decreto del presidente del Consiglio da lunedì le zone gialle non esisteranno più e singole città potranno essere considerate come le regioni più colpite e saranno sottoposte alle stesse restrizioni. È il caso, appunto di Savona, ma anche di Pesaro-Urbino.

Coronavirus: gli ultimi contagi

Quattro nuovi casi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia: uno a Trieste e tre a Udine. Secondo quanto fa sapere la Regione, "i pazienti sono stati presi in carico dal servizio sanitario regionale e i campioni dei test inviati all'Istituto Superiore di Sanità".

Positivo il secondo test cui è stato sottoposto il paziente ricoverato in isolamento all’ospedale di Pescara. L’uomo, residente in un Comune dell'area metropolitana Chieti-Pescara, aveva dichiarato di essere rientrato da un viaggio di lavoro in Lombardia la scorsa settimana e di aver accusato praticamente da subito sintomi influenzali, che lo hanno portato sin da subito a chiudersi in casa. Nella regione Abruzzo, dunque, i casi confermati di coronavirus sono in tutto 3.