Migranti, bimbo muore durante uno sbarco a Lesbo. Domani vertice UE in Grecia

Di Daniele Particelli lunedì 2 marzo 2020

Vertice UE in Grecia per l'emergenza dei migranti. Il premier Mitsotakis sospende la presentazione delle domande di asilo per l'intero mese

Gli sbarchi dei migranti verso l'Europa, ridotti verso l'Italia anche a causa delle condizioni climatiche non più favorevoli come durante il periodo primaverile ed estivo, non accennano invece a ridursi verso la Grecia, destinazione più vicina e più pratica per i migranti in partenza dalla Turchia, anche a causa dell'intensificarsi del conflitto armato nella regione siriana di Idlib.

Solo nelle ultime ore 46 persone sono state tratte in salvo dalla Guardia Costiera greca e durante la notte cinque diverse imbarcazioni sono giunte all'isola di Lesbo, le cui strutture sono ormai al collasso da tempo. E in queste ore si è registrata anche una tragedia: un bambino è morto affogato durante un tentativo di sbarco a Mitilini.

La tragedia si è verificata quando la piccola imbarcazione partita dalla Turchia si è ribaltata quando è stata avvicinata da una unità della Guardia Costiera greca. Il corpo del bimbo è stato recuperato e trasportato a terra.

Domani, vista la situazione di emergenza che la Grecia sta affrontando con particolare intensità e difficoltà in queste ultime settimane, si terrà presso la frontiera terrestre tra Grecia e Turchia il vertice UE a cui prenderanno parte il premier greco Kyriakos Mitsotakis e i vertici europei: il Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen, quello del Parlamento Europeo David Sassoli e il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel.

La conferma è arrivata via Twitter dal premier Mitsotakis, che ha definito il vertice di domani "un'importante manifestazione di sostegno da parte delle tre istituzioni, in un momento in cui la Grecia sta difendendo le frontiere Ue con successo".

Intanto Mitsotakis ha annunciato la sospensione della presentazione delle domande di asilo in Grecia per l'intero mese di marzo, invitando a migranti a cui non può essere riconosciuto lo status di richiedenti asilo di non sbarcare sulle isole greche perché sarebbero respinti.