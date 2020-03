Salvini: "Nessun inciucio: dove c'è il Pd non c'è la Lega". E avverte Giorgia Meloni

Il leader della Lega ha commentato anche le suppletive che si sono svolte a Roma, vinte da Gualtieri.

In una diretta Facebook Matteo Salvini si è difeso da chi, nel centrodestra, lo accusa di voler "inciuciare" con il PD:

"Da 10 giorni avanziamo proposte economiche, in cambio otteniamo insulti. Io continuo testardamente a portare proposte perché mi pagano per questo, per fare e per suggerire. Ma questo non significa fare inciuci e governissimi... Lo dico anche a Giorgia Meloni: gli italiani chiedono risposte, soluzioni, buonsenso, concretezza, che non vuol dire fare accordi col Pd, con Renzi, col M5S, con Tizio o con Caio"

Salvini, dunque, si è rivolto direttamente a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia e, sulla carta, sua principale alleata. Poi ha aggiunto:

"Gli italiani non mi pagano per stare in poltrona ad aspettare gli errori degli altri: un'opposizione intelligente, italiana e patriottica deve dare soluzioni e consigli. Noi avanziamo proposte, in cambio riceviamo insulti e ironie. Conte ha detto che le proposte della Lega sono vaghe, non sono vaghe ma concrete, immediate e di buon senso. Mi spiace che qualcuno, anche nel centrodestra, non veda concretezza ma voglia di governare col Pd, con Renzi o con M5S. Spiace, dove c'è il Pd non c'è la Lega"

Il segretario del Carroccio ha poi commentato il risultato delle elezioni suppletive che si sono svolte ieri a Roma e che hanno visto la vittoria del ministro Roberto Gualtieri con oltre il 60% dei voti, ma con un'affluenza bassissima: