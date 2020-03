Zingaretti: "La prima misura economica necessaria è sconfiggere il coronavirus"

Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio e segretario del PD, oggi ha tenuto una riunione operativa allo Spallanzani sul coronavirus e dopo si è intrattenuto con i giornalisti, spiegando:

"Con il sorriso si devono cambiare le abitudini delle persone perché il contagio si determina se le persone sono a un metro di distanza: bisogna stare attenti, lavarsi le mani, limitare la frequentazione di luoghi chiusi e affollati, bisogna evitare eventi sia pubblici che privati. Per due settimane almeno tutti devono stare attenti. Ci si può salutare senza stringersi le mani e non si offende nessuno"

Poi ha aggiunto:

Zingaretti ha cercato, nello stesso momento, di responsabilizzare e tranquillizzare i cittadini:

Sui recenti casi di Covid-19 nel Lazio, Zingaretti ha detto:

"Per fortuna non hanno la radice nella nostra Regione, ma sono riconducibili ad altre Regioni, sono legati alla partecipazione a un concerto in un caso e a una partita di calcio nell'altro, che confermano come gli eventi sociali sono i luoghi dove ci si può contagiare"